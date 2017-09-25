В Сочи пройдет фестиваль спортивных аквабайков JetCamp

В соревнованиях примут участие более 100 профессионалов и любителей на гидроциклах JetSki.

Фестиваль спортивных аквабайков JetCamp пройдет с 26 сентября по 1 октября в акватории Имеретинского курорта. Соревновательная программа стартует 27 сентября и продолжится в течение четырех дней, в каждый из которых пройдут заезды в дисциплинах: слалом, кольцевой заезд, фрирайд и фристайл.

Фристайл-заезды гидроциклов состоятся у порта Имеретинского в рамках шоу, которое будет закрывать чемпионат России по серфингу. Состязания в остальных дисциплинах будут проводиться в море у пляжа «Лего».

По вечерам будут проходить мастер-классы по управлению спортивным гидроциклом и свободное катание, а также пляжные и клубные вечеринки, сообщает пресс-служба Олимпийского парка.

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