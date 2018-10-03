В Сочи пройдет фестиваль «Театральный Олимп»

Мероприятие состоится на курорте с 10 по 15 октября.

Фестиваль пройдет на сценах Зимнего театра, Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, Летнего театра парка имени Фрунзе, Нового театра Сочи. Часть мероприятий проведут в Сочинском колледже искусств.

Зрители увидят лучшие постановки, отобранные для участия в конкурсной программе. Победителя определят по итогам олимпийского театрального турнира с учетом зрительского голосования, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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