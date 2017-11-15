В Сочи пройдет финальный этап летней Спартакиады учащихся  

В рамках Спартакиады с 16 по 19 ноября проведут турниры по спортивным боевым искусствам.

Состязания включают в себя шесть видов спорта — айкидо, всестилевое карате, киокусинкай, мас-рестлинг, тайский бокс и ушу. Участие в соревнованиях примут спортсмены из 50 регионов.

Боевые искусства впервые в истории включили в программу Спартакиады учащихся, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Соревнования VIII летней Спартакиады учащихся России прошли в 11 субъектах. На них разыграли медали в 44 видах спортивной программы. В Спартакиаде поучаствовали 9 тыс. спортсменов из 83 регионов, сообщает пресс-служба министерства спорта РФ.

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