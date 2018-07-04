В Сочи пройдет форум финансовых технологий Finopolis

Съезд, посвященный инновационным финансовым технологиям, откроется 17 октября в Главном медиацентре Олимпийского парка.

В мероприятии примут участие около 1,5 тыс. представителей российских и зарубежных компаний, органов власти, экспертов.

На форуме планируют обсудить тенденции и возможности применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. Ключевыми темами Finopolis — 2018 станут цифровая конкуренция в финансах, кибербезопасность финансовой сферы, роботы на рынках капитала, цифровой бизнес.

На форуме будет работать выставочная зона, в которой лидеры рынка и молодые компании представят свои достижения и планы в области финансовых технологий. Также на симпозиуме пройдет конкурс финтех-стартапов.

В рамках форума 17 октября состоится Молодежный день FinTech, в котором примут участие студенты российских вузов, сообщает «Интерфакс».

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