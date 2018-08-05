В Сочи пройдет гала-концерт международного джазового фестиваля

Гала-концерт IX Sochi Jazz Festival состоится 5 августа.

На площадках города выступили джазовая певица Сириль Эме, российский трубач Вадим Эйленкриг, трио Олега Аккуратова, показали спектакль «Онегин-Блюз» с Игорем Бутманом и Алексеем Гуськовым в главных ролях.

На закрытии фестиваля выступят обладатели десяти премий «Грэмми» — нью-йоркские музыканты из Manhattan Transfer. Премьерой концерта станет совместное выступление вокального коллектива с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.

С 2010 года по приглашению основателя и президента Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана в Сочи съезжаются лучшие джазовые исполнители России и стран Европы. За годы существования его посетили несколько десятков тысяч зрителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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