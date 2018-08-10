В Сочи пройдет гала-концерт музыкального фестиваля «Морская симфония»

Международный фестиваль классической музыки завершится 11 августа.

Гала-концерт пройдет под открытым небом в Олимпийском парке. В программе — известные произведения, их исполнят музыканты из России, Мексики и Германии. Пианистка Екатерина Мечетина прервала свой отпуск для того, чтобы вновь оживить шедевры Сергея Рахманинова, а знаменитое сопрано Венера Гимадиева исполнит арии из опер. Концерты пройдут в сопровождении сочинского симфонического оркестра.

«Скоро многие приучатся к тому, что Сочи становится такой точкой на культурной карте России, которая тоже может активно участвовать в серьезных музыкальных проектах», — сказал художественный руководитель сочинского симфонического оркестра Антон Лубченко.

Организаторы «Морской симфонии» планируют, что фестиваль классической музыки под открытым небом станет традиционным.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник