На курорте с 12 по 25 января проведут 30-й Международный фестиваль команд КВН.

С 13 по 17 января состоится первый тур фестивального конкурсного просмотра команд. Команды Высшей лиги и Премьер-лиги выступают в первый день — 13 января. Второй тур запланирован на 19-20 января.

В программе — просмотры команд, Школа КВН, игра «Что? Где? Когда?», конкурс корпоративных ведущих.

Лучшие коллективы выступят на гала-концерте «КиВиНа» и получат путевки в телевизионные лиги, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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