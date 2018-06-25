В Сочи пройдет концерт без дирижера ансамбля Венской филармонии

Ансамбль Phil Blech Vienna выступит 29 июня в 19:30 в Большом зале парка науки и искусств «Сириус».

Слушатели познакомятся с традициями венской медно-духовой музыки. Коллектив состоит из 15 музыкантов. Это единственный оркестр мирового уровня, который с 1933 года работает без главного дирижера.

Инструментальная конфигурация ансамбля создает округлый и гармоничный звук, характерный для австрийской столицы, сообщает пресс-служба Образовательного центра «Сириус».

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