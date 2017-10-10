В Сочи пройдет концерт в честь начала фестиваля молодежи и студентов

Он состоится 14 октября. В программе — выступления национальных фольклорных коллективов и танцевальных ансамблей, музыкальные композиции в исполнении солистов сочинского колледжа искусств.

Специальный гость — молодежная группа «30.02».

Всем присутствующим предложат спеть «Гимн демократической молодежи», который впервые исполнили на Страговском стадионе в Праге 25 июля 1947 года, в день открытия I Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

В честь открытия форума 13 октября в 13:00 в холле Сочинского института моды, бизнеса и права состоится открытие выставки детских рисунков «Салют, фестиваль!». Свои произведения присылали дети со всего мира, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет с 14 по 22 октября. В Сочи открытие фестиваля молодежи пройдет 15 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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