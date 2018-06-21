В Сочи пройдет Кубок мира по хоккею среди молодежных команд

В турнире, который пройдет с 18 по 26 августа, примут участие клубы из восьми стран мира.

Соревнования пройдут на базе образовательного центра «Сириус». На них приедут команды из Австрии, Канады, Китая, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Россию на Кубке мира представит обладатель Кубка Харламова — ярославский «Локо». Также на лед выйдут «Куньлунь Ред Стар Юниор», «Оттава Кэпиталз», «ХВ71», «Оцеларжи Тршинец», «Давос», «Йокерит U20» и «Ред Булл».

Как отметил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов, второй раз за восемь лет проведения турнира представительство молодежки в нем минимально. Это позволит игрокам получить как можно больше опыта игры с представителями других хоккейных школ, сообщает пресс-служба Молодежной хоккейной лиги.

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