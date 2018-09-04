В Сочи пройдет летний Кубок лыжного спорта

Его в 2019 году примет Олимпийский трамплинный комплекс.

Об этом сообщил президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Кубок Международной федерации лыжного спорта (FIS) должен был пройти в Сочи в этом сезоне, однако из-за отсутствия финансирования от его организации решили отказаться.

«Мы готовим заявку в FIS по поводу проведения международного соревнования в следующем году, следующим летом. Начнем с минимального турнира — Кубка FIS, который пройдет в июле или августе 2019 года. Соответствующая поддержка от Министерства спорта уже получена», — сказал Дубровский.

По его словам, в октябре на сочинских трамплинах пройдет летний чемпионат России по прыжкам на лыжах. Планируется, что его будут транслировать на федеральном канале, сообщает ТАСС.

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