В Сочи пройдет мастер-класс фотографа Антонио Федерико

Лекция от эксперта в области модных снимков состоится 28 сентября в 16:00 в ресторане «Кофемания».

Мероприятие состоится на курорте в рамках недели моды Sochi Fashion Week.

Антонио Федерико расскажет о профессиональной съемке для глянцевых журналов и модных изданий, поделится секретами своей работы. Он начал работать в индустрии моды с 19 лет. Несколько лет спустя уехал в Нью-Йорк, работал над проектами в Майами, Лондоне, Париже, Копенгагене. Сейчас фотограф живет и работает в Берлине.

Вход для посетителей свободный, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в здании Морвокзала с 26 по 30 сентября пройдет Sochi Fashion Week.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник