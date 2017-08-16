В Сочи пройдет международная битва роботов

Чемпионат по спортивным боям роботов состоится в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в октябре.

В России битва роботов будет проходить уже в третий раз, но впервые на международном уровне. Свое участие в уже подтвердили команды из Великобритании, Индии, Китая и Казахстана.

Разработчики управляют своими устройствами с помощью радиопультов. Роботы различных конфигураций соревнуются друг с другом на ринге и различаются между собой вооружением, внешним видом и способами передвижения. Раунды проходят по системе плей-офф — стандартному регламенту международной ассоциации боев роботов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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