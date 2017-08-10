В Сочи пройдет международный брейк-данс фестиваль The beat of Picnic

Он продлится с 25 по 27 августа, в нем примут участие 400 танцоров из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Абхазии и Израиля.

Россию представят участники из Сочи, Красноярска, Санкт-Петербурга, Брянска, Липецка, Воронежа, Пензы, Москвы, Краснодара и из Крыма.

Первые два дня мероприятия пройдут в развлекательном комплексе «АкваЛоо». Там состоятся отборные туры, показательные выступления, мастер-классы от гостей фестиваля из Европы, дружеские танцевальные джемы, DJ-сеты и выступления рэп и битбокс исполнителей.

В день закрытия на площади Южного мола в течение девяти часов будут выступать лучшие брейк-дансеры чемпионата. Фестиваль приурочили к десятой годовщине сочинского молодежного клуба Outstanding Crew, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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