В Сочи пройдет музыкальный фестиваль «Я люблю тебя, Россия»

Он состоится на курорте 12 декабря, в День Конституции РФ.

Гала-концерт в рамках заключительного этапа всероссийского фестиваля пройдет на курорте «Роза Хутор». На сцене выступят сольные исполнители и ансамбли из Москвы, Башкортостана, Алтайского и Красноярского краев, Саратовской, Тверской, Самарской, Тульской и Курской областей. Победителям вручат сертификаты на профессиональную запись, съемку видеоклипа, трансляцию на музыкальных каналах и радиостанциях.

В жюри фестиваля войдут певица Екатерина Ковская, DJ Feel, актеры Евгений Кулик, Владислав Канопка и Мария Ахмедзянова, режиссер Дмитрий Литвиненко и журналист Максим Шарафутдинов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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