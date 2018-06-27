В Сочи пройдет общегородской выпускной бал

27 июня в 16:17

Мероприятие состоится 27 июня. Бал откроется шествием выпускников по центральной улице города.

Одиннадцатиклассники в 19:00 пройдут по улице Орджоникидзе до концертного зала «Фестивальный», где состоится сценическое действие. Отличившиеся выпускники будут награждены медалями «За особые успехи в учении», также будут объявлены Король и Королева выпускного вечера.

Перед театрализованным представлением будут работать различные анимационные площадки. Желающие смогут посетить мастер-класс по бальным танцам, посоревноваться за призы в меткости и запечатлеть себя в образе «Звезды выпускного». Кульминацией праздника станет фейерверк.

После праздника на двух площадка «Фестивального» будут проведены часовые дискотеки.

Для всех выпускников введен дресс-код. Для юношей — черный или синий костюм с белой рубашкой и бабочкой. Для девушек — однотонные вечерние платья в пол, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 24 июня состоялся традиционный Губернаторский бал.

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