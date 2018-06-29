В Сочи пройдет один из первых матчей стадии плей-офф ЧМ по футболу

В 21:00 на стадионе «Фишт» 30 июня за выход в 1/4 финала поспорят Уругвай и Португалия.

Еще один поединок 1/8 финала в этот день пройдет в Казани. Там встретятся сборные Франции и Аргентины. Эта игра начнется в 17:00. Ну а в воскресенье вся наша стана будет следить за матчем в Москве. В Лужниках сборная России за право выхода в следующую стадию чемпионата будет сражаться с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

В Нижнем Новгороде в 21:00 начнется встреча между командами Хорватии и Дании.

Победители воскресных поединков сыграют 7 июля в Сочи. Это будет последний матч чемпионата мира на стадионе «Фишт».

Матчи 1/8 финала ЧМ-2018:

Уругвай — Португалия

30 июня, 21:00, Сочи

Франция — Аргентина

30 июня, 17:00, Казань

Испания — Россия

1 июля, 17:00, Москва

Хорватия — Дания

1 июля, 21:00, Нижний Новгород

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