В Сочи пройдет один из первых матчей стадии плей-офф ЧМ по футболу

В 21:00 на стадионе «Фишт» 30 июня за выход в 1/4 финала поспорят Уругвай и Португалия.
Еще один поединок 1/8 финала в этот день пройдет в Казани. Там встретятся сборные Франции и Аргентины. Эта игра начнется в 17:00. Ну а в воскресенье вся наша стана будет следить за матчем в Москве. В Лужниках сборная России за право выхода в следующую стадию чемпионата будет сражаться с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
В Нижнем Новгороде в 21:00 начнется встреча между командами Хорватии и Дании.
Победители воскресных поединков сыграют 7 июля в Сочи. Это будет последний матч чемпионата мира на стадионе «Фишт».
Матчи 1/8 финала ЧМ-2018:
Уругвай — Португалия
30 июня, 21:00, Сочи
Франция — Аргентина
30 июня, 17:00, Казань
Испания — Россия
1 июля, 17:00, Москва
Хорватия — Дания
1 июля, 21:00, Нижний Новгород
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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