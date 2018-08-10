В Сочи пройдет отборочный этап мирового чемпионата фейерверков

В Олимпийском парке 17 августа стартует второй тур фестиваля салютов.
Первый этап соревнований проходил на этой же площадке в июле.
За право представлять Россию в пиротехническом соревновании будут бороться команды из Москвы, Самары, Черкесска и других городов России. Показы фейерверков пройдут на Центральной площади Олимпийского парка Сочи 17, 18, 24, 25, августа и 1, 2 сентября.
Сбор зрителей начнется с 19:00, а первые залпы прогремят небе уже в 21:00. Соревнования будет сопровождаться шоу поющих фонтанов.
Финал Мирового чемпионата фейерверков состоится в Сочи в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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