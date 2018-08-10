В Сочи пройдет отборочный этап мирового чемпионата фейерверков

В Олимпийском парке 17 августа стартует второй тур фестиваля салютов.

Первый этап соревнований проходил на этой же площадке в июле.

За право представлять Россию в пиротехническом соревновании будут бороться команды из Москвы, Самары, Черкесска и других городов России. Показы фейерверков пройдут на Центральной площади Олимпийского парка Сочи 17, 18, 24, 25, августа и 1, 2 сентября.

Сбор зрителей начнется с 19:00, а первые залпы прогремят небе уже в 21:00. Соревнования будет сопровождаться шоу поющих фонтанов.

Финал Мирового чемпионата фейерверков состоится в Сочи в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник