В Сочи пройдет парад с участием 30 яхт и катеров

Мероприятие проведут во время праздника «Все краски Имеретинского» 30 июля.

В 7:00 запланирован контрольный забег. После этого состоится турнир по пляжному волейболу и соревнования роллеров.

Парад яхт начнется в 12:00 в порту «Имеретинский». В нем примут участие около 30 судов.

В 14:30 пройдет концерт с участием воспитанников музыкальной академии Игоря Крутого, фокусников, диджеев, барабанщиков. С 17:00 каждый час на основной площадке праздника будут давать залп красок. Там будут работать творческие мастерские и этническая ярмарка, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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