В Сочи пройдет персональная выставка художника Бронислава Сташевского

Открытие экспозиции состоится 27 ноября в 15:00 в музее имени Н. Островского.

На выставке представят пейзажи, созданные художником в разные периоды жизни.

Бронислав Сташевский — член Союза художников СССР. Родился в польском городе Лодзь 21 декабря 1910 года. Окончил Краковскую Академию художеств. В 1939 году стал гражданином СССР и жил в Беларуси.

В начале Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. После войны вместе с супругой Ольгой жил в Донецке, Средней Азии, Донбассе, Сибири. В 1968 году переехал в село Аибга в Адлерском районе. С тех пор темой картин художника стал Кавказ и природа Причерноморья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

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