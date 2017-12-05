В Сочи пройдет первый международный боксерский форум

На курорте в феврале соберутся представители ведущих боксерских организаций.

Участие в мероприятии примут представители Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

В рамках форума в ледовом дворце «Большой» 3 февраля состоится полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Представитель России в случае победы получит титул чемпиона мира по версии WBA, сообщает ТАСС.

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