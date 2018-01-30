В Сочи пройдет первый студенческий Winter Fest

Его проведут с 4 по 10 февраля на горном курорте «Роза Хутор».

В программе фестиваля — соревнования на собачьих упряжках «Хаски гонки», выставка «Ван Гог. Ожившие полотна», танцевальный баттл на «Sneg OOh Week», соревнования по слалому и многое другое. Студенты встретятся с российскими райдерами. Сотрудники «Розы Хутор» расскажут гостям о жизни горнолыжного комплекса и проведут «Тур за кулисы».

Студентам предоставят скидки на ски-пассы, прокат оборудования и специальные предложения от партнеров курорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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