В Сочи пройдет «Пятнистый фестиваль»

Мероприятие начнется 15 июля в 14:00 у башни на горе Ахун.

Праздник посвятят годовщине выпуска в дикую природу леопардов, выращенных в Центре восстановления хищников на Кавказе.

Гостям расскажут о необходимости восстановления популяций редких и исчезающих видов флоры и фауны.

Сотрудники отдела экологического просвещения, туризма и рекреации Сочинского национального парка познакомят зрителей с основными этапами программы, поведенческими особенностями животных, расскажут и о среде их обитания.

Пройдет мастер-класс,на котором детей научат создавать маски леопарда, браслеты и значки.

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