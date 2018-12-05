Встреча состоится 8 декабря в рамках 3-го тура Европейского Кубка вызова.

«Енисей-СТМ» принимает участие в турнире в четвертый раз и на сегодняшний день является единственным представителем России во втором по статусу клубном турнире Европы.

В первых двух турах красноярская команда уступила французскому клубу «Ла Рошель». «Зебре» в первом туре проиграла матч английскому клубу «Бристоль», во втором туре итальянцам удалось одолеть соперника.

Матч «Енисей-СТМ» − «Зебре» пройдет на стадионе «Юг Спорт». Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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