В Сочи пройдет российско-немецкий художественный фестиваль по культурному обмену

Фестиваль «Квадролог» пройдет с 6 по 12 октября.

Основными площадками станут музей Островского, арт-медиацентр «Родина», альтернативный культурный проект PRAXIS, художественный фонд сочинского отделения Союза художников России, Сочинский колледж искусств, Морской вокзал.

Откроется фестиваль показом короткометражек в альтернативном культурном проекте PRAXIS. Там же в разные дни пройдут еще два мероприятия — симпозиум, посвященный теме социокультуры, и показ фильма Сергея Эйзентштейна «Стачка» с музыкальным сопровождением, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В рамках музыкальной части фестиваля пройдет концерт гитарной музыки в Cafe-Room Moscow при участии Алексея Соболя и Виталия Филимонова из Сочи, и ставший уже традиционным концерт в Сочинском колледже искусств. В нем примут участие музыканты из Германии, а также группа из Москвы Hosta Rita. Также состоится концерт струнного квартета имени С. В. Рахманинова в здании Морского вокзала.

Фестиваль представит две выставки. Фотовыставка Looking at the other откроется в музее Островского. В ней примут участие фотографы из Германии и один из Сочи — Лилит Матевосян. На открытии будет играть группа BishaStringTrio.

Выставка «Условные касания» пройдет в арт-медиацентре «Родина». На открытии гостей ждет перформанс от Олега Корчагина и Клауса Бессера-Феррари.

В художественном фонде сочинского отделения Союза художников России свой перформанс «Сказка о том, кто ходил страху учиться» покажут Моника-Маргрет Штегер и Йорг Фишер. Этот спектакль уже был представлен на фестивале в Сочи в 2015 году. В этом году перформанс состоится при участии Олега Корчагина, который будет читать текст сказки на русском языке.

Завершится российско-немецкий фестиваль показом работ Сочинской лаборатории видеоарта в альтернативном культурном проекте PRAXIS. Куратором показа выступит руководитель киноклуба «Кислород», член Союза журналистов России Татьяна Уколова.

Проект по культурному обмену «Квадролог» был основан в 1995 году. Более 100 художников участвовали в проекте за 20 лет.

На все мероприятия, за исключением концерта струнного квартета имени Рахманинова, вход свободный.

