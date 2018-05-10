В Сочи пройдет семинар об организации поиска пропавших людей

Мероприятие проведут 13 мая с 10:00 до 17:00 в сочинском профессиональном техникуме.

Представители главных управлений МВД и МЧС по Краснодарскому краю расскажут волонтерам о том, как правильно организовать мероприятия по поиску пропавших людей. Также волонтеры узнают основы выживания в ЧС, получат навыки коммуникации с родственниками пропавших.

Участие в семинаре примут студенты Сочинского государственного института и активисты, сообщает пресс-службе мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 мая в горах Сочи заблудилась женщина с дочерью. Спасатели Хостинского подразделения обнаружили туристок в районе Ахунской пещеры и вывели их в безопасное место.

В этот же день двое туристов во время прогулки в горно-лесной местности упали с крутого склона. Один из них погиб.

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