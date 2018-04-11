В Сочи пройдет Sochi Design Week

Мероприятие для дизайнеров и архитекторов пройдет с 19 по 22 апреля в гранд-отеле «Жемчужина».

Выставки «Мебель & Интерьер» и «Строительство. Благоустройство» объединяют искусство и бизнес, содействуют развитию бизнеса и деловых отношений между производителями мебели и представителями санаторно-курортной отрасли Краснодарского края, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Сочи-Экспо».

В рамках Sochi Design Week также проходит конкурс дизайнеров интерьера. На сайте опубликовано 55 проектов дизайна интерьеров индивидуальных и общественных пространств. Участники присылают работы со всей России. Жюри в онлайн-режиме 21 апреля выберет работы победителей.

На выставках специалисты познакомятся с новинками, начинающие дизайнеры и архитекторы встретятся с потенциальными заказчиками. Посетители смогут приобрести строительные и отделочные материалы, деревянные домостроения, мягкую и корпусную мебель, шатровые сооружения, мебель для оснащения гостиниц, кафе и ресторанов по ценам от производителей из регионов России и зарубежья.

Пройдет деловая программа: лекции, мастер-классы, общение с ведущими специалистами отрасли и представителями специализированных брендов.

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