В Сочи пройдет Sochi Fashion Week 

Мероприятие пройдет в здании Морвокзала с 26 по 30 сентября.

Неделя моды соберет дизайнеров России и зарубежья. Гостей ожидают модные показы, вечеринки и деловая программа. Каждый день дефиле традиционно будут закрывать специальные гости, демонстрирующие концептуальные тенденции мировых подиумов.

Хедлайнеры недели моды приготовили для зрителей, гостей и организаторов сюрпризы. Юрий Питенин и команда его бренда Saint Tokyo представит коллекцию SS 19 «Под грифом секретно».

По словам организаторов мероприятия, кутюрье удивят гостей новыми фасонами и интересными сочетаниями цветов и стилей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Информация о времени и расписании показов и других мероприятий размещена на официальном сайте Sochi Fashion Week.

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