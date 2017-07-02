В Сочи пройдет спортивный праздник в честь завершения Кубка конфедераций

В рамках мероприятия 2 июля состоится прямая трансляция финального матча турнира.

Акция начнется в 17:00 на площади у Южного мола. В рамках спортивного праздника пройдут любительские соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта. В частности, желающие смогут попробовать свои силы в уличном футболе.

Выступят мотофристайлеры, рэп-исполнители ST и группа «Каспийский груз». Ведущим станет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Вход на праздничный спортивный вечер свободный, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в финальном матче турнира встретятся сборные Германии и Чили. На финал Кубка конфедераций по футболу продали 53 тыс. билетов.

Сборная России по футболу не смогла пройти в полуфинал Кубка конфедераций, уступив Мексике со счетом 2:1.

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