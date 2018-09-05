В Сочи пройдет транспортный форум «PRO//Движение.1520»

Международный транспортно-логистический форум пройдет на курорте с 1 по 3 октября.

Форум «PRO//Движение.1520» поделят на «День Стратегий» и «День дискуссий». В каждый из них пройдут пленарные и стратегические сессии, круглые столы, будут работать тематические зоны деловых переговоров.

На форуме рассмотрят вопросы, касающихся будущего мировой транспортной системы, трендов развития отрасли, международного сотрудничества, зеленых технологий и энергоэффективности, производительности труда, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

Отдельный поток деловой программы посвятят теме пассажиров. Спикеры, участники и эксперты поговорят о сервисе, времени и комфорте для клиентов, проблемах и повышении эффективности пассажирских перевозок, инфраструктуре. В рамках другой деловой программы участники форума обсудят цифровые решения и транспорт будущего.

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