В Сочи пройдет урок-экскурсия о сестре милосердия Алле Де Симон

Экскурсия «Герои Первой мировой» состоится в Музее истории 19 июля.

Урок посвятят судьбе сестры милосердия Аллы Де Симон и ее сыновей, которые были участниками Первой мировой войны.

Экскурсия пройдет в рамках патриотической акции «Сердце солдатской матери». Гостей познакомят с событиями, которые происходили на территории Сочи во время Первой мировой войны, а также покажут уникальное иллюстрированное издание «Великая война в образах и картинах». Лекторы расскажут о судьбе сочинской семьи Де Симон, сообщает пресс-служба музея имени Е. Д. Фелицына.

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