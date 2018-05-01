В Сочи пройдет вечер органной музыки «Два гения: Бах и Таривердиев»

Концерт состоится 5 мая в Органном зале Сочи.

В программе — ария Лизхен из «Кофейной кантаты», прелюдия и фуга ля минор, ария из Третьей оркестровой сюиты Иоганна Себастьяна Баха, а также хорал и токката из Второго органного концерта «Полифоническая тетрадь», бассо остинато из Второго органного концерта «Полифоническая тетрадь», песни из к/ф «17 мгновений весны» Микаэла Таривердиева.

Ведущий концерта — Геннадий Шляхов, сообщает пресс-служба Зимнего театра.

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