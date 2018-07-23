В Сочи пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого

Барды соберутся в парке «Ривьера», чтобы почтить память знаменитого поэта, актера и автора-исполнителя.

Творческий вечер памяти пройдет 24 июля. В программе — стихи и песни Владимира Высоцкого разных лет в исполнении сочинских и краснодарских бардов.

Сочинский клуб авторской песни традиционно проводит концерты в дни памяти Высоцкого — накануне дня его рождения, 25 января, и дня смерти, 25 июля. В этом году барду исполнилось бы 80 лет.

Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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