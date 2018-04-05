В Сочи пройдет Всероссийская олимпиада школьников по истории

05 апреля в 14:42

Открытие состоится 9 апреля в Зимнем театре.

Всего в олимпиаде примет участие 261 школьник из 64 субъектов РФ. Краснодарский край будут представлять шесть учащихся, из них четыре краснодарца: ученик школы № 43 Грант Бегларян, ученица школы № 101 Мария Тарасенко, Юрий Кондратьев и Михаил Морозов из гимназии № 23.

Белоглинский район представит Алина Нечаева из школы № 49, Новороссийск — Михаил Серегин из школы № 19.

Школьники также посетят «Сочи Парк», Красную Поляну и Олимпийский парк. Кроме того, ребятам и руководителям делегаций дадут мастер-классы и прочтут лекции преподаватели Московского государственного университета имени Ломоносова и Кубанского государственного университета.

Церемония закрытия олимпиады состоится 14 апреля в районном доме культуры «Адлер».

Победители и призеры олимпиады традиционно имеют льготы при поступлении в любой вуз страны. Из их числа формируется национальная сборная на международные соревнования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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