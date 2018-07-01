В Сочи пройдет Всероссийское совещание по вопросам развития образования

Мероприятие состоится 5-6 июля под руководством министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

На совещание приедут руководители органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования. Участники обсудят национальную систему учительского роста, новую модель повышения квалификации педагогов, совершенствование системы дополнительного профессионального образования педагогических работников, а также приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников».

В программе запланирована работа дискуссионных площадок, где участники смогут обменяться опытом внедрения лучших управленческих решений и представить их на федеральном уровне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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