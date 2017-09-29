В Сочи пройдет выставка беспородных собак «Кубок Барбоса»

Она пройдет на площади Южного мола 1 октября.

Начало мероприятия — в 12:00. Собакам не нужно иметь длинную родословную, однако они должны быть здоровы, привиты, неагрессивны и социализированы.

Участникам выставки необходимо пройти регистрацию. Это можно сделать в группе мероприятия «ВКонтакте».

По задумке организаторов, праздник должен показать, что «беспородные собаки так же красивы, умны и достойны уважения, как и породистые», и напомнить о важности ответственного отношения к животным. Мероприятие направлено на пропаганду гуманного отношения к животным и популяризацию зоозащитного волонтерского движения.

Все деньги, собранные на этом благотворительном мероприятии, направят на приобретение корма, лечение и передержку обездоленных животных, которые ищут семью с помощью волонтеров, сообщает «Блог Сочи».

Фоторепортаж с прошлогодней выставки «Кубок Барбоса» смотрите здесь.

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