В Сочи пройдет выставка фотографий «Россия. Идеи для путешествий»

Экспозиция откроется на площади торговой галереи Grand Marina 20 августа.

В экспозицию вошли 42 фотографии путешественников и фотолюбителей, среди которых телеведущий Марк Подрабинек, Александр Химушин, путешественник и журналист Игорь Стомахин, автор публикаций в National Geographic и Geo Дмитрий Купрацевич.

«Выставка расскажет о многообразии народов и мест России, а также представляет собой собрание готовых идей для путешествий по нашей стране. Полярное сияние в бескрайней тундре, закат над алтайскими горами, портреты горцев в национальных костюмах и жители суровых краев, куда можно добраться только по воздуху, — это лишь малая часть тематик выставки», — рассказали организаторы.

Проект стартовал в Москве 16 июля. Его представят еще в пяти российских городах. В Сочи выставка будет работать до 10 сентября.

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