В Сочи пройдет выставка «Грация Русского балета»

Открытие восьмой экспозиции Зимнего театра, организованной в рамках культурно-просветительского проекта «Кубань в лицах», пройдет 22 июня в 17:00.

Вернисаж поддержат своими выступлениями артисты Сочинской филармонии, пройдет променад-концерт, фотосессия, авторы проведут презентацию картин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Сочинского концертно-филармонического объединения.

Выставка приурочена к празднованию в России 200-летия со дня рождения хореографа Мариуса Петипа. Зрители смогут увидеть картины, созданными художниками в сотрудничестве с Краснодарским театром балета Юрия Григоровича ТО «Премьера» имени Леонарда Гатова.

За год подготовки к юбилею Мариуса Петипа художники создали многочисленные портреты ведущих артистов балета, работающих в театре, выдающихся педагогов-репетиторов и композиции со сценами из балетных спектаклей. На выставке представят портреты действующих артистов театра, заслуженных артистов Кубани, занятых в балетных постановках Петипа.

Куратор выставки — автор проекта «Кубань в лицах» Наталья Щурик.

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