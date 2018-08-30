В Сочи пройдет выставка «PRO ВОЗДУХ. Роман с небом»

Картины петербургского художника Романа Ляпина покажут в Сочинском художественном музее.

Открытие выставки состоится 7 сентября. Экспозиция включает около 50 произведений.

Ляпин работает в основном в жанре городского пейзажа. Город на полотнах выступает как сложная система, где архитектурные сооружения сливаются с природным ландшафтом под бесконечностью небесного свода. Небо как символ высшего и вечного начала — главный камертон пейзажей художника.

Роман Ляпин — живописец, член Союза художников России, неоднократный обладатель премий конкурсов Тосканы и Лацио. Его работы находятся в частных коллекциях России, Германии, Италии, Испании, США, Тайваня, Франции, Японии. В своем творчестве художник опирается на традиции классической европейской школы, русский реализм.

Выставка будет работать до 22 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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