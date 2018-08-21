В Сочи пройдет выставка «Там, где любовь»

Экспозиция начнет работу в музее имени Н. Островского 24 августа.

Посетители выставки познакомятся с творчеством трех поколений художников — супругов Людмилы и Николая Щеткиных, их дочери Татьяны Валетовой и внука Георгия Валетова, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Недавно основатели династии отметили бриллиантовую свадьбу, и выставка «Там, где любовь» посвящена этому событию. На ней представлено около 50 работ, выполненных в различных техниках.

Основная тема полотен — взаимная любовь и поддержка близких людей. Художники подготовили несколько серий работ. Выставка будет работать до 7 сентября.

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