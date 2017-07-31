В Сочи пройдет выставка художника Геворга Мхитаряна «Фантастический реализм»

Экспозиция заслуженного художника Армении откроется 1 августа в галерее Renoir.

Живопись Геворга Мхитаряна называют симбиозом сюрреализма и фентези, натуралистичности и сновиденческих образов. Открытие экспозиции — в 15:00.

Посетить выставку в Сочи можно до 15 августа, сообщается на сайте о культуре «Сфера».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», весной 2016 года проект Мхитаряна «Фантастический реализм» впервые был показан в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

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