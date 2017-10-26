В Сочи пройдет XVII Международный детский фестиваль искусств и спорта «Кинотаврик»

Мероприятие будет проходить на курорте с 3 по 9 ноября.

В нем примут участие исполнители и творческие коллективы, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, школ-интернатов в возрасте от шести до 17 лет из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Участники будут состязаться в конкурсах по вокалу, хореографии и театральному искусству.

В рамках фестиваля состоятся показы фильмов детских киностудий, мастер-классы от членов жюри конкурсной программы. Гостей ждет выступление лауреата Международных конкурсов, оперного певца Дмитрия Галихина с программой «Классика — это не скучно» и концерт проекта «Super дети».

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 4 ноября в 18:00 в Зимнем театре, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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