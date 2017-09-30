В Сочи пройдет забег с препятствиями «Гонка гладиаторов»

Экстремальные состязания состоятся 4 ноября в поселке Эсто-Садок на территории комплекса трамплинов «Русские горки».

Первая в Сочи «Гонка гладиаторов» будет состоять из трех раундов. Она представляет собой забег по трем дистанциям на пересеченной местности: 7 км — 25 препятствий, 14 км — 50 препятствий и 21 км — 75 препятствий.

Трасса забега будет проходить на высоте 650 м над уровнем моря. Одно из препятствий для участников гонки — «Вертикальный гладиатор», 125 м подъема.

Принять участие в забеге может любой желающий старше 18 лет, сообщается на сайте мероприятия.

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