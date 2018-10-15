В Сочи пройдет заседании клуба «Валдай» с участием Владимира Путина

В конце недели ожидается государственный визит российского лидера в Узбекистан.

«Вторая половина недели будет ознаменована заседанием Валдайского клуба. Традиционно очень содержательное и интересное мероприятие», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что с 16 октября Путин начнет работать в Сочи.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» создали в 2004 году. За прошедшие годы в его работе приняли участие более тысячи представителей мирового научного сообщества из 71 государства.

В рамках ежегодных заседаний участники традиционно встречаются с президентом России и другими высшими должностными лицами страны, сообщает ТАСС.

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