В Сочи пройдет женский футбольный турнир «Кубанская весна»

15 марта в 12:45

Международные соревнования пройдут с 16 по 21 марта.

В этом году турниру присвоили имя заслуженного тренера РФ Валентина Гришина — многолетнего наставника женской молодежной сборной России, под руководством которого она завоевала золотые медали чемпионата Европы 2005 года. Участниками турнира станут четыре молодежных сборных команды: Ирана, КНДР, Румынии и России.

В состав российской команды по приглашению старшего тренера Романа Езопова вызваны 20 футболисток, в том числе три представительницы ФК «Кубаночка»: вратарь Наталья Становова, защитник Виктория Шкода и нападающий Елена Шестернева.

На «Кубанской весне» сборная России подготовится к раунду чемпионата Европы U-19, который состоится со 2 по 8 апреля в Эдинбурге. Соперниками россиянок за путевку в финал станут сборные Италии, Чехии и Шотландии, сообщает пресс-служба ФК «Кубаночка».

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