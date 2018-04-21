В Сочи пройдут бесплатные туры по Кавказскому заповеднику

В Кавказском заповеднике 24 и 26 апреля пройдут информационные туры для гидов и экскурсоводов Краснодарского края.

Участники посетят рекреационные объекты, ознакомятся с музейными и выставочными экспозициями, туристическими маршрутами, экскурсионными программами.

В рамках тура в тисо-самшитовую рощу (Хостинский район Сочи) 24 апреля пройдет экскурсия по экотропе «Малое кольцо», лекция о состоянии Самшита колхидского, чайная церемония.

Во время инфотура в экокомплекс Лаура (район Красной Поляны) 26 апреля состоится экскурсия по вольерному комплексу, мастер-класс по обогащению среды животных, экскурсия по музейной экспозиции в визит-центре и небольшой поход по части туристического маршрута «По долине реки Ачипсе».

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, сообщает пресс-служба Кавказского природного биосферного заповедника.

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