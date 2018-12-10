В Сочи пройдут этапы гонок «Формула-2» и «Формула-3»

Этап «Формулы-2» на курорте станет предфинальным в сезоне.
Россию в этой гоночной серии представит Никита Мазепин, выступающий в составе команды ART Grand Prix.
Сочи также примет восьмой, завершающий этап «Формулы-3», который станет финалом борьбы молодых пилотов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», российский этап «Формулы-1» пройдет на «Сочи Автодроме» с 27 по 29 сентября 2019 года.
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