Артисты выступят с музыкальным спектаклем «Рождественская мистерия» 5, 6, 7 января в 14:00 и 17:00.

Показы сказки по мотивам текстов Нового Завета и сказок Гофмана пройдут в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской.

«Сказка повествует о том, как в рождественскую ночь, когда случаются чудеса, маленькая Эльза своими глазами увидела историю младенца Христа. Поясняющую роль берет на себя Евангелист. Его рассказы оживают в вокально-пантомимических картинах», — рассказали в пресс-службе Зимнего театра.

Режиссер-постановщик спектакля — народный артист России Александр Петров. Музыкальный руководитель и дирижер — народный артист России Павел Бубельников. Художник-постановщик — заслуженный художник России Наталья Клемина. Балетмейстер-постановщик — Жанна Садырова.

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