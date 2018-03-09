В Сочи пройдут матчи между хоккейными сборными России и Германии

Сборная России по хоккею планирует провести в Сочи в апреле два матча против команды Германии в рамках Еврочелленджа.

Как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР), планируется, что обе встречи пройдут в Сочи в ледовом дворце «Большой» ориентировочно 6 и 8 апреля.

После этого подопечные Олега Знарка в гостях сыграют два матча с норвежцами, а затем примут участие в чешском (19 — 22 апреля) и шведском (26 — 29 апреля) этапах Евротура. Все это будут этапы подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 февраля россияне обыграли немцев в финале Олимпийских игр-2018 в Южной Корее в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

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