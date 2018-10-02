В Сочи пройдут мировые корпоративные игры

Соревнования стартуют 5 октября в спортивном комплексе «Юг-спорт».

В этом году они пройдут в третий раз под эгидой возрожденного Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы».

В соревнованиях примут участие более 1 тыс. человек — сотрудники органов государственной власти, российских и иностранных компаний, представители общественных организаций и члены семей участников. Они будут соревноваться в нескольких видах спорта: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, альпинизм, спортивное ориентирование, трекинг-поход, яхтинг. Пройдет также киберспортивный турнир.

Кроме спортивной программы запланированы познавательные и развлекательные мероприятия. Заявку на участие можно подать до 4 октября на сайте мировых корпоративных игр, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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